В Лондоне, вчера 25 мая, впервые женился известный британский актер Хью Грант, он узаконил свои отношения с матерью своих троих детей, шведским телепродюсером Анной Эберштейн. Об этом сообщают The Telegraph.

Пара была замечена около одного из офисов Лондона, где регистрируют браки. По словам очевидцев, Грант и Эберштейн пришли туда не одни, а в компании своих друзей и близких и выглядели очень счастливыми.

Почему вдруг так внезапно пара решила связать себя узами брака, неизвестно. Вместе они уже больше шести лет и воспитывают троих детей (третий ребенок пары родился всего несколько месяцев назад). К слову, у актера есть еще двое детей от предыдущих отношений с администратором китайского романа в Лондоне Тинглан Хонг.

Интересно, что к браку Грант всегда относился довольно скептически и еще пару лет назад заявлял, что супружеская жизнь не может быть романтичной.

"Если вы спросите меня, предназначены ли люди для того, чтобы 40 лет состоять в моногамных отношениях, я, конечно же, отвечу, что нет", - заявлял Грант.

Однако, как видим, актер поменял свое мнение. Регистрация брака прошла в Челси, в старой мэрии неподалеку от своего дома в западной части Лондона.

Анна была в короткой белой юбке с небольшим разрезом и облегающей голубой блузке. Эту юбку Эберштейн надевала в 2017 году, когда они с Грантом были в Париже на Открытом чемпионате Франции по теннису. Хью надел синий классический костюм по случаю женитьбы.

Фото: Газета The Telegraph

Фото: Газета The Telegraph/fakty.ua

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