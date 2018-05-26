Сегодня, 26 мая, мужчины вырвали из рук гражданки Испании кошелек, в котором находились деньги и билеты на финальный матч Лиги чемпионов в Киеве.

"Страна" уже ведет онлайн-трансляцию финала Лиги Чемпионов сегодня вечером.

Преступление удалось раскрыть по горячим следам. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

Потерпевшая женщина обратилась к службе охраны общественной безопасности возле фан-зоны на улице Крещатик. Она рассказала, как к группе иностранцев подошли мужчины и вырвали из ее рук кошелек.

Полицейские срочно передали приметы грабителя своим коллегам. Патрульные полицейские, которые находились с другой стороны фан-зоны, заметили двух мужчин, остановили их и доставили в Печерское управление полиции. Уже установлено, что один из них - россиянин, другой - уроженец Донецкой области, который находится в розыске за совершение мошенничества и подделку документов.

Мужчин задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас следователи изымают записи с видеокамер наблюдения, которые находятся рядом с местом происшествия. Также продолжается сбор доказательной базы.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в центре Киева парни в масках избили фанов Ливерпуля в ресторане.

Также "Страна" писала о схеме работы билетной мафии накануне финала Лиги чемпионов в Киеве.