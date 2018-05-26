Неправильное использование смартфонов может привести к болезням шеи и спины, онемению пальцев и боли в глазах. Об этом написала руководитель Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

По словам Супрун, в последние годы увеличивается количество проблем, связанных с использованием гаджетов.

"Когда мы смотрим на экран смартфона или увлеченно набираем текст, то даже не замечаем, насколько неестественно низко мы опускаем голову. Эта поза уже получила свое название среди ученых как text neck, что обозначает слишком близкое положение шеи к грудной клетке. Это происходит, когда мы набираем текст, держа телефон в руках, или долго читаем что-то с экрана", - написала Супрун.

Руководитель министерства пояснила, что существует прямая связь между наклоном головы и давлением на позвоночник и мышцы плечевого пояса.

Фото: Facebook/Уляна Супрун

"Наша голова в нейтральном положении весит около 4-5 кг. Под наклоном в 15 градусов ее вес создает напряжение для шеи в 12 кг, 60 градусов - 27 кг. Представьте, какую нагрузку постоянно получают ваши спина и шея, если вы надолго задерживаетесь в статическом положении в руках с телефоном", - говорит она.

Супрун подчеркнула, что в зоне риска также находятся руки и глаза пользователей смартфонов. В частности, от неестественного напряжения могут возникать проблемы с пальцами и запястьем, а длительное чтение с экрана гаджета с близкого расстояния провоцирует сухость глаз и боль вследствие менее регулярного моргания веками.

"Если вы активный пользователь смартфона, обратите внимание на эти советы. Держите телефон на уровне груди, подбородка или глаз, чтобы минимизировать наклон шеи и поддерживать оптимальное положение в спине. Старайтесь менять пальцы, которыми печатаете текст или листаете ленту новостей. Не разговаривайте по телефону, держа его между ухом и плечом. Ограничьте пользование телефоном 20-минутными сеансами, между которыми делайте короткие перерывы, чтобы отвлечься и сделать небольшую зарядку. Делайте упражнения для глаз, чтобы избежать перенапряжения и пересыхания сетчатки", - советует руководитель Минздрава.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

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