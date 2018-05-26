Президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти выступил за ликвидацию Национальной комиссии финуслуг в Украине, которая попала в тройку самых крупных заемщиков ЕБРР.

Об этом пишет FinClub.

На встрече с руководством Нацбанка Чакрабарти отметил, что надеется на скорейшее принятие законопроектов, связанных с повышением уровня защиты прав кредиторов, корпоративным управлением в государственных банках.

Он также высказался за распределение функций Нацкомфинуслуг между Национальным банком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.



Сферами влияния Нацкомфинуслуг являются страховые компании, ломбарды, финансовые и кредитные компании, а также негосударственные пенсионные фонды.

Как сообщала "Страна", в ЕБРР напомнили Украине про угрожающие выплаты по государственному долгу.