Сегодня, 26 мая, на киевском НСК "Олимпийский" состоится финал Лиги чемпионов. "Страна" ведет онлайн-репортаж того, что происходит в Киеве перед финалом Лиги чемпионов.

За несколько часов до матча "Реал - Ливерпуль" возле стадиона усиленно готовят стюардов, охрану и остальной персонал, задействованный в предстоящем событии, сообщает 112 Украина.

Обстановку возле стадиона НСК "Олимпийский", на котором в 21:45 сыграют лучшие команды текущего розыгрыша главного футбольного евротурнира, иллюстрируют фотографии с места события.

Фото: 112.ua

Фото: 112.ua

Фото: 112.ua

Фото: 112.ua

Фото: 112.ua

Как сообщала "Страна", Король Испании Хуан Карлос будет болеть за Реал на трибунах "Олимпийского".

Напомним также, что к финалу Лиги чемпионов НСК "Олимпийский" оснастили почти двумя сотнями терминалов для безналичного расчета.