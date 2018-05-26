В Киеве сегодня футбольный вечер, за которым следит весь мир. На стадионе "Олимпийском" сойдутся Реал Мадрид и Ливерпуль. Они поборятся за кубок Лиги Чемпионов.

Пока команды готовятся к решающей схватке, улицы украинской столицы наводнили иностранные болельщики. Причем фанатов "Ливерпуля" на глаз в несколько раз больше, чем "Реала".

Хотя испанской команде есть, что терять: она является действующим чемпионом и триумфально выходит в финал уже третий раз подряд. А вот британцы в последний раз были там в 2007 году.

"Страна" проведет текстовую трансляцию матча Реал - Ливерпуль с видео и фото. Параллельно мы будем рассказывать, что происходит на улицах футбольной столицы мира, которой Киев стал сегодня.

21:40 Минуты до начала финала Лиги Чемпионов в столице Украины. Олимпийский сейчас.

Фото: ru.uefa.com

21:35 Твиттер сегодня вечером - особенный.

Фото: twitter.com/eu_renaissance, twitter.com/SentsovYury

21:32 Началась церемония открытия! Песни поют.

21:31 "Я бы сказал, что роль Мо Салаха в выходе "Ливерпуля" в финал была даже более значительной, чем у Клоппа. Однако Клопп доказал свой уровень и продолжит его доказывать в дальнейшем, как это сделал и Зидан, который, к тому же, был выдающимся игроком", - отметил бывший нападающий испанских "Сельты" и "Реал Сосьедад" Александр Мостовой.

21:25 Ключевой игрок Ливерпуля - его тренер Юрген Клопп. От выбора командной тактики англичан против испанцев сегодня зависит всё.

Фото: ru.uefa.com

21:15 Ровно через тридцать минут прозвучит исторический стартовый свисток нашего, киевского финала Лиги Чемпионов.

И всем причастным к этому празднику хочется сказать простое человеческое спасибо. Просто так.

21:08 Роль личности на поле - роль личности в истории.

Безусловно, от игры Криштиано Роналду сегодня, как и всегда, будет зависеть многое. Сумеют ли "накрыть" его дисциплинированные подопечные Юргена Клоппа?

Скоро узнаем.

Фото: ru.uefa.com

21:05 И повод отметить победу будет в любом случае. Отличный выбор! Эти фанаты и за Реал, и за Ливерпуль - и за красивый футбол.

Фото: twitter.com/prostoprosport

21:00 Всего лишь 45 минут до начала игры.

20:58 Фан зона на Крещатике:

Девочка с Бразилии, мужики в красном с Ливерпуля, мужики в белом с Мадрида.

Фото: facebook.com/vi.ba.9803

20:53 "Захожу в подъезд многоэтажного дома в Киеве, в котором живу, снимая квартиру. Около охраны стоят двое взрослых мужчин, женщина и парень лет 15-ти. Охранник просит помочь и разобраться, чего хотят иностранцы. Начинаю говорить с этими приятными людьми. Они из Ливерпуля, приехали в Киев на финал Лиги Чемпионов, забронировали и оплатили квартиру в Киеве, в нашем доме.

Выясняю, что в этой квартире живет девушка, которая ее снимает, но ни она, ни хозяин, никому ее в аренду не сдавали и ничего об этом не знают. Позвонила своим друзьям, в том числе риелторам, с просьбой помочь найти англичанам квартиру...

Так стыдно за страну и так жалко этих приятнейших людей!!! Когда же мы научимся элементарной порядочности и культуре бизнеса?! Этот эпизод стал в ряд с сообщениями о невероятной дороговизне жилья в Киеве, из-за которой болельщики сдают билеты на матч, о стоимости вчера и сегодня проезда такси из Борисполя до Киева в 100-250 евро, о спекуляциях на билетах...

И власти - нет до этого дела, и гражданскому обществу нет до этого дела!! Надо все менять коренным образом! Барыги во власти порождают барыг во всех сферах жизни граждан! Нет барыгам и барыжничеству! Да совести, чести и чувству меры!"

Фото: facebook.com/inna.bogoslovska

20:48 Подход к НСК Олимпийский с высоты полета птицы и квадрокоптера:

Видео: facebook.com/livetsn

20:46 "Вот так выглядит парк Шевченко сейчас. :) Так вот, урны есть и их по ходу достаточно. Есть даже совсем пустые. Но, это не мешает фанатам из стран дальнего зарубежья с..ть прямо на газоны. Вообще удивительно. Мы, пересекая кордон ЕС, тут же становимся шёлковыми и пушистыми Не превышаем скорость, окурки бросаем аккурат в пепельницу. не плюем на асфальт, даже на трассе не ходим "до вітру". Ищем клозет. Это же Европа :)

Но, у Европейцев как видите, на этот счет другое мнение :)

Хотя, болельщикам наверное простительно".

Фото: facebook.com/fedchenko84

20:35 Официально стали известны стартовые составы команд:

Реал Мадрид: Навас; Карвахаль, Рамос (капитан), Варан, Марсело; Каземиро, Кроос, Модрич, Иско; Роналду, Бензема

Ливерпуль: Кариус; Александер-Арнолд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон; Хендерсон, Милнер, Вейналдум; Мане, Фирмино, Салах

Фото: ru.uefa.com/uefachampionsleague

20:30 До свистка еще час с небольшим, а "Олимпийский" уже заполняют болельщики.

Следим, про еду не забываем!

Фото: ru.uefa.com

20:28 И все же, наши - действительно самые красивые в мире. Все давайте надеяться, что в Англию их не увезут.

Фото: twitter.com/o_lysenko

20:23 Домашний стадион Реала - "Сантьяго Бернабеу" к финалу готов. Необычный, но интересный подход.

Фото: twitter.com/championat

20:18 А кого угадали вы?

Фото: twitter.com/bookierating

20:14 Наш "НСК Олимпийский" перед игрой. Кому он будет сегодня счастливее?

Фото: ru.uefa.com

20:12 Фанаты действующих победителей Лиги Чемпионов из Мадрида веселы и оптимистичны

Видео: twitter.com/o_lysenko

20:08 Ориентировочный состав Ливерпуля:

Кариус (Германия); Александер-Арнолд (Англия), ван Дейк (Нидерланды), Ловрен (Хорватия), Робертсон (Шотландия); Хендерсон (Англия), Милнер (Англия), Вейналдум (Нидерланды); Мане (Сенегал), Фирмино (Бразилия), Салах (Египет)

20:03 Ориентировочно, Реал Мадрид выйдет в таком составе:

Навас (Коста-Рика); Карвахаль (Испания), Рамос (Испания), Варан (Франция), Марсело (Бразилия); Каземиро (Бразилия), Кроос (Германия), Модрич (Хорватия), Иско (Испания); Роналду (Португалия), Бейл (Уэльс)





19:57 Фанаты "Ливерпуля" идут. Все на футбол.

Liverpool fans heading, en masse, towards the Olympiskiy. pic.twitter.com/4hmYKLQLy7 — Rory Smith (@RorySmith) 26 травня 2018 р.

Видео: twitter.com/RorySmith

19:47 Последние приготовления к финалу на "Олимпийском".

Фото - 112

19:45 В Инстаграме появилось видео, как по Киеву везут кубок УЕФА.

Публикация от Николай (@nikolas_kravchuk_) 26 Май 2018 в 9:21 PDT

19:40 В фан-зонах Киева - столпотворение. Причем не всегда фанаты ведут себя адекватно. Вот, например, последствия пребывания болельщиков "Ливерпуля" в парке Шевченко.

"В парке Шевченко, после сегодняшних гуляний останется только Шевченко. Кустики и зелень вытоптали фанаты", - пишет автор фото Кристина Бердинских.

twitter.com/berdynskykh_k

Финал Лиги Чемпионов. Ситуация в Киеве

Сегодня в столице жарко - причем не толко в смысле погоды.

Полиция наводнила город и стоит на каждом перекрестке в центре столицы. При этом всю субботу Киев терроризируют телефонные террористы: они уже "заминировали" несколько торговых центров и станций метро. Тревога оказалась ложной.

Этото не испортило праздничной атмосферы. Болельщики "Ливерпуля" и "Реала" мирно гуляют по Киеву, распевают песни и братаются с украинцами, которых сегодня также не вытянешь из центра города.

Особенный ажиотаж вызвало появление кубка УЕФА, который провезли по Киеву в направлении "Олимпийского" по улице Жилянской. Артефакт стоял в стеклянном саркофаге и ехал, закрепленный наверху автомобиля. Его сопровождали несколько полицейских машин, а полиция освобождала этому кортежу дорогу.

Что детально происходило в Киеве сегодня, "Страна" собрала в своем сюжете "Что происходит в Киеве перед финалом Лиги Чемпионов. Онлайн-репортаж".

Для тех, кто не смог попасть на стадион, работают четыре фан-зоны: центральная на Крещатике, в парке Шевченко, перед Дворцом "Украина" и на Контрактовой площади.

Что происходит в центре Киеве сейчас:

Видео: facebook.com/UNNews

Расклад перед матчем Реал - Ливерпуль

Обыграть испанцев англичанам будет нелегко. "Реал" - рекордсмен по количеству триумфов в Лиге Чемпионов: у него 12 кубков. Он побеждал в ЛЧ три года подряд.

Если мадридцы победят снова, это будет исторический рекорд.

"Ливерпуль" тоже был баловнем турнира и брал его кубки, но это было давно: в 70-80 годы прошлого века. Последняя их победа приходится на 2005 год, когда англичане обыграли "Милан" в Стамбуле.

При этом Реал трижды, а Ливерпуль - дважды проигрывал в самом финале. Есть для анличан еще одна обнадеживающая история: в 1981 году они встречались с "Реалов" в финале Лиги Чемпионов - и одержали победу.

Мадридцев возглавляет легендарный Криштиану Роналду, а ливерпульцев - лучший бомбардир сезона Мохамед Салах. Тренер испанцев - Зинедин Зидан, англичан - Юрген Клопп.

Реал - Ливерпуль: прогнозы букмекеров

Оба противника, как видим, серьезные. Но "Реал" пока фаворит. На него ставят с коэффициентом 1,73. У гипотетического триумфа ливерпульцев - 2,25.

Ничью букмекеры считают самым маловероятным сценарием - поэтому ставки на нее принимаются с кэфом в 3,75.

По какому каналу финал Лиги Чемпионов

Марафон по мачту "Реал - Ливерпуль" начнется на канале Футбол 1 в 19:00 - а после поединка начнется "Ночь Лиги Чемпионов" с включениями из фан-зоны и экспертными обсуждениями матча.

Сам поединок начнется в 21:45 по киевскому времени и будет транслиноваться также на канале ТРК "Украина".