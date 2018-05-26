В Украину доставили тела погибших украинских моряков с арестованного у берегов Кабо-Верде судна Atlantic Harmony, которые погибли странной смертью.

Об этом сообщает УНИАН.

Жена погибшего второго помощника капитана Николая Лукашова Ольга рассказала о помощи людей, которые способствовали в вопросе возвращения в Украину тел мужа и третьего механика Александра Красного.

По ее словам, после смерти ее мужа прошло около 16 дней, и тело сейчас доставлено в Украину.

"Очень много людей нам помогало. Очень многое было сделано. Очень хорошо сработали в МИДе", - сказала Лукашова.

В частности, она отметила усилия заместителя директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василия Кирилича и других дипломатов, благотворительной организации "Фонд помощи морякам "Ассоль", а также других неравнодушных лиц.

"Единственное, что вы не представляете, в каком состоянии доставили наших ребят. Это просто мрак. Они неопознанные. Мы ребят, скорее всего, будем хоронить в закрытых гробах", - рассказала Лукашова.

"Мы просто не ожидали, что в таком состоянии к нам могут приехать ребята... Это просто невыносимо", - сказала она.

Также Лукашова сообщила, что уже были проведены соответствующие экспертизы, но причина смерти еще не установлена. Она добавила, что для этого надо дождаться результатов экспертизы.

Как сообщала "Страна", сейчас судно стоит на рейде в Кабо-Верде. Собственно говоря, судно не под арестом, а стало на якорь по причине череды странных смертей моряков, в которой еще предстоит разбираться судебно-медицинским экспертам, представителям страховой компании и судовладельца.