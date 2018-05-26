В Одессе, полиция провела допрос и отпустила второго участника конфликта с экс-руководителем одесского Правого сектора Сергеем Стерненко.

Напомним, что "Страна" в реконструкции событий выяснила, как бывший глава одесского "Правого сектора" зарезал человека.

Об освобождении второго участника конфликта сообщает "Громадське радио".

По словам советника начальника полиции Одесской области Руслана Форостяна, сейчас мужчина проходит как свидетель. Подозрение ему еще не объявили.

"Он был задержан в порядке ст. 208, он был доставлен в медицинское учреждение. Ему оказали помощь, потом с ним провели процессуальные действия, но статус у него сейчас как у свидетеля", - сказал Форостяк.

Он добавил, что в ближайшее время будет завершено предварительное следствие, которое позволит квалифицировать правонарушение.

Напомним, мы сообщали, что о смерти своего сына мать убитого в Одессе десантника узнала от "Страны".

Также "Страна" писала, что нардеп Луценко похвалил националиста Стерненко за убийство десантника.