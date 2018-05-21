Проблемы, которые испытали тысячи и тысячи болельщиков Ливерпуля и Реала, видимо станут решающими для того, что бы УЕФА в будущем стал строже подходить к выбору городов, принимающих финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Об этом пишет американский журналист Рори Смит в статье "Финал Лиги чемпионов в проблемном Киеве. Как насчет Нью-Йорка?", опубликованной в The New York Times.

Киев стал последним городом, который проведет решающий поединок Лиги чемпионов без тщательного предварительного отбора и проверки инфраструктуры.

Президент УЕФА Александр Чеферин очень хочет убедиться, что такие проблемы как в Киеве больше нигде не повторятся. Поэтому УЕФА меняет правила. Отныне города должны предоставлять подробное досье об отелях и транспортной инфраструктуре.

"Теперь вы представляете досье и самые полные отчеты. Киев прекрасен, но вы даже не можете получить комнату под лестницей за сотни евро. Я буду предлагать в будущем, что гостиничная инфраструктура является центральной для определения города, принимающего такие мероприятия", - заявил президент УЕФА.

Это, однако, дает УЕФА еще одну проблему. Организация некоторое время сознавала, что только десяток городов в Европе, в лучшем случае, имеют как стадион требуемого размера, так и необходимую материально-техническую базу для принятия окончательного решения. Однако УЕФА не хочет просто кататься между одними и теми же европейскими городами каждые несколько лет, еще больше усиливая впечатление, что Лига чемпионов является соревнованием, доступным только для избранных стран.

Чтобы смягчить это давление, УЕФА в частном порядке обсудил идею даже проведения ыинала ЛЧ вне Европы: в Нью-Йорке, в Майами или в Дохе. В УЕФА даже планировали провести финал Суперкубка за пределами континента в качестве пробной версии еще в 2020 году, но отказались от этой идеи после возражений со стороны меньших стран-членов организации, которые считают эту игру единственным шансом провести один из самых грандиозных событий в футболе.

В УЕФА признали: города, где болельщикам приходилось бы ночевать в гаражах, больше не будут выбираться для финалов еврокубков.

Ранее "Страна" сообщала, что пишут в западных СМИ о встрече фанов Лиги чемпионов в Киеве.