На американском телевидении вышло сатирическое шоу, в котором американские комики, не стесняясь в выражениях, жестко поиздевались над тем, что за встречу Трампа с президентом Порошенко, украинская сторона выложила кругленькую сумму в 400 000 тысяч долларов.

Перевел видеошоу популярный российский актер Андрей Бочаров. Американский комик назвал Коэна, не адвокатом Трампа, а его сутенером.

Напомним, "Страна" приводила полный перевод статьи ВВС о том, как люди Порошенко заплатили $400 000 за встречу с Трампом.

В статье утверждается, что личный адвокат Дональда Трампа, Майкл Коэн, получил секретный платеж в размере не менее 400 000 долларов (300 000 фунтов стерлингов) для организации переговоров между президентом Украины и президентом Трампом, утверждают источники ВВС в Киеве, близкие к тем, кто вовлечен в этот процесс.

По словам источников, оплата была организована посредниками, действующими от лица лидера Украины Петра Порошенко, хотя Коэн не был зарегистрирован в качестве представителя Украины, как того требует американское законодательство. Коэн отрицает эти обвинения.

Также мы рассказывали, что нардеп Артеменко заявил, что за фото Климкина и Трампа заплатили $400 000.