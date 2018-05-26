В Киеве, 26 мая, появилась информация о "заминировании" торгового центра "Караван" на улице Луговой. Отметим, что "Страна" ведет онлайн-репортаж того, что происходит в Киеве перед финалом Лиги чемпионов.

О минировании сообщает Telegram-канал KievOperativ.

На месте работают все службы, информация проверяется. Также появилась неофициальная информация о заминировании ТРЦ "Ашан" на Петровке. Об этом корреспонденту "Страны" сообщил источник из числа охранников торгового центра.

Фото: t.me/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", киевлянин "заминировал" оба стадиона столицы, когда готовил их к финалу Лиги чемпионов.

Также "Страна" писала, что в ночь финала Лиги чемпионов метро Киева изменит расписание работы. К слову, пять станций метро сегодня открыли после нескольких часов проверок взрывчатых веществ. О "заминировании" метро сообщил неизвестный по телефону.