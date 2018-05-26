Как узнала "Страна" от собственных источников в МВД, 26 мая около 16.00 поступило сообщение на спецлинию "102", о том, что позвонил неизвестный и сообщил о заминировании стадиона им. Лобановского и НСК "Олимпийский".

Заявитель прокричал в трубку, мол попробуйте суньтесь, и все взорвется, все трибуны. Также подрывник заявил, что бомбу заложил, когда готовил стадионы к матчам Лиги чемпионов и искать взрывчатку бесполезно. Специальные службы незамедлительно приступили к обследованию обьектов со служебными собаками, но в ходе поисков прогнозированно ничего не нашли. По номеру телефона устанавливается "минер".

Ранее "Страна" сообщала, что в ночь финала Лиги чемпионов метро Киева изменит расписание работы.

Также мы рассказывали, что в Киеве пять станций метро открыли после звонков о минировании, в день финала ЛЧ.