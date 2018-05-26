В Харькове, в конструкторском бюро им. А.Морозова, украинские инженеры разрабатывают боевую машину пехоты (БМП) нового поколения. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина на странице в Facebook.

Предполагается, что боевая машина пехоты БМП-В заменит БМП-1 и БМП-2. Ее главной боевой задачей будет транспортировка и огневая поддержка сухопутных подразделений. По расчетам конструкторов уровень защиты БМП-В будет на 10-12% выше БТР-4.

Фото: facebook.com/KabminUA

Конструкторы прогнозируют, что первый опытный образец машины выпустят уже в 2019 году, а в 2020-х годах БМП-В поступит на вооружение украинской армии.

Фото: facebook.com/KabminUA

Фото: facebook.com/KabminUA

Напомним, Президент Петр Порошенко поручил увеличить в ближайшее время уровень укомплектованности украинских бригад на линии соприкосновения современными противотанковыми ракетными комплексами "Стугна".

Как сообщала "Страна", военные испытали новое противотанковое ракетное оружие "Скиф".

Также "Страна" писала, что Порошенко поручил запустить в производство ракетный комплекс "Ольха".