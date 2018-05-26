Украинские пограничники не пропустили на территорию страны двух российских журналистов. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Иностранцы прилетели в Киев рейсами из Минска и Тбилиси. Одного из них не пропустили из-за незаконного посещения Крыма. И он получил запрет на въезд сроком на 3 года.

Другой россиянин целью визита назвал отдых и просмотр матча Лиги чемпионов, однако в ходе погранконтроля сотрудники Госпогранслужбы установили его принадлежность к российскому телеканалу "Россия". В связи с неподтверждением цели прибытия в Украину мужчину вернули в обратном направлении.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники встретили и оформили почти 18 тысяч иностранцев, которые приехали на финал Лиги чемпионов УЕФА в Киев.

По результатам дополнительной проверки, в страну не пропустили 6 человек, еще двух - за нарушение порядка въезда-выезда на территорию аннексированного Крыма. Также в отношении более 200 человек приняты частичные решения о пропуске через украинскую границу.

Отметим, что финальный матч Лиги чемпионов 2017/18 состоится в Киеве 26 мая на НСК "Олимпийский". Ожидается, что во время финала Лиги чемпионов в столицу прибудут около 50 тысяч гостей. Подразделения МВД переведены в чрезвычайный режим работы до завершения Лиги чемпионов УЕФА.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Как сообщала "Страна", пограничники не пропустили в Украину ультрас из Белоруссии с агрессивной символикой.

Напомним также, что ранее в аэропорту "Борисполь" задержали ливанца, которого разыскивала Испания.