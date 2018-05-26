На состоявшемся в Киеве семинаре под эгидой Совета Европы представителям Минобразования Украины не удалось примириться с нацменьшинствами в вопросе скандальной статьи 7 "Закона об образовании". Венгры даже отказались участвовать в мероприятии.

24-25 мая в Киеве в рамках Совместной программы Европейского Союза и Совета Европы: Проект "Укрепление поддержки национальных меньшинств в Украине" прошёл семинар "Имплементация вывода венецианской комиссии относительно статьи 7 закона "Об образовании": Политика и практика образования языками национальных меньшинств".

В работе семинара приняли участие замминистра образования и науки Украины Павел Хобзей, глава офиса Совета Европы в Украине Мортен Энберг, заместитель Главы офиса Совета Европы Томас Фреллесен, члены Венецианской комиссии, эксперты Совета Европы - Райнер Хоффман и Роберт Данбар.

Как известно, в декабре 2017 года Венецианская комиссия согласилась с критикой и протестами украинских нацменьшинств статьи 7 закона "Об образовании". В выводе комиссии указывается, что данная статья "содержит существенные двусмысленности и, как представляется, не обеспечивает соблюдение ключевых принципов, необходимых для выполнения рамочного закона в контексте международных и конституционных обязательств страны". По мнению авторов заключения это грозит "серьезным уменьшением возможностей" для детей из нацменьшинств в обучении на родном языке, "что представляет собой непропорциональное вмешательство в существующие права лиц, относящихся к национальным меньшинствам".

Кроме того, "короткий срок внедрения новых правил вызывает серьезную обеспокоенность относительно качества образования".

Как сообщил нам участник прошедшего в Киеве семинара председатель Русской общины Украины Константин Шуров, представители венгерского, румынского, молдавского, и русского национальных меньшинств не отказались от своих претензий к Закону, "настаивая на соблюдении норм Конституции Украины". Они также заявили, что и новые законопроекты в области образования, которые планируется принять на текущей сессии Верховной Рады (и в частности Закон "О среднем образовании") необходимо сначала "привести в соответствие с Конституцией Украины".

Позицию венгерского национального меньшинства, которое отказалось принимать участие в данном семинаре и мотивы отказа, вынужден был огласить заместитель министра образования и науки Украины Павел Хобзей. Как сообщил нам источник, близкий к руководству венгерской общины Украины, "участие в мероприятиях с участием Минобразования бесполезно, поскольку оно категорически не желает идти на уступки нацменьшинствам".

"Несмотря на все попытки представителей Совета Европы, разногласия между представителями национальных меньшинств и министерством образования и науки Украины преодолены не были, - заключил Шуров. - Единственным положительным моментом Семинара можно считать то, что стороны де-факто остались в режиме диалога".

В мероприятии приняли участие представители посольств США, Польши, Венгрии, Румынии и Норвегии.

Ранее "Страна" сообщала, что "Венецианская комиссия" требует изменить закон об образовании из-за русского языка.

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