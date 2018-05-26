Сегодня, 26 мая, в социальных сетях заметили московскую билетную мафию, которая орудует на финале Лиги Чемпионов в Киеве.

Об этом сообщает пользователь Facebook Игорь Степурин, который утверждает, что много ездит на спортивные мероприятия и встретил своего "старого" знакомого с его постоянной командой из 7 человек.

"Это колоритный рыжебородый чувак из Москвы. Шестая наша встреча за последние 12 лет. Первый раз я встретился с ним в Германии в 2006 году на чемпионате мира по футболу. Друзья после 1/16 финала уехали в Киев и у меня осталось два лишних билета на матч Украина-Швейцария, спекулировать перед стадионом было стремно, и тут сразу нарисовался "бородач" и купил у меня билеты номиналом 120 евро за 100, а потом продал их двум ребятам из ЮАР по 300 евро, которые вместе с нами ярко поддерживали Сашо в его самом знаменитом матче, и с которыми мы крепко подружились вплоть до чемпионата мира в ЮАР.

Потом была встреча 20 мая 2009 года в Стамбуле на финале исторического последнего кубка УЕФА и победы Шахтера. Затем в Донецке в 2012 году на чемпионате Европы снова встреча около касс. Тогда он меня "выручил" (лишние билеты тогда нереально было продать) и он купил у меня лишних два билета на матч Украина-Франция номиналом 100 евро за 50 евро, но потом он не смог их продать и реально проспал весь матч рядом с нами на Донбасс-Арене. Затем 8 сентября 2013 года в Москве на Олимпийском, я у него по "дружбе" купил билеты "всего" на 50 долларов дороже номинала на последний бой Виталия Кличко с Чарром.

В 2015 году в Праге мы встречаемся около касс по продаже билетов на чемпионат мира по хоккею. Тогда Украина уже не выступала в главном дивизионе, и я без проблем купил билеты в кассе на матч Канада-Латвия, не воспользовавшись его "услугами", - описывает пользователь схему, по которой работают спекулянты.

По словам Степурина, официальные билеты продаются по 700 евро с табличками "I need а ticket" у НСК "Олимпийский", а лишние билеты скупаются у англичан и испанцев.

Фото: facebook.com/igor.stepurin

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