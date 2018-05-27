После финала ЛЧ-2018 полиция Киева задержала 18 человек
Финал Лиги чемпионов прошел без серьезных нарушений.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
После футбольного матча полиция задержала всего 18 человек, которые спровоцировали драку с фанатами.
"На футбольном матче присутствовало около 50 тысяч граждан. Все прошло достаточно спокойно. Было два столкновения между болельщиками. Стюарды, а затем полицейские вывели правонарушителей, с которыми пообщались за пределами стадиона", - сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.
Он отметил, что задержанных доставили в отделение полиции, где их действиям будет дана правовая оценка.
"По состоянию на 00:35 прошла полная эвакуация посетителей НСК "Олимпийский", а часть болельщиков, а это примерно до 5 тысяч фанов "Ливерпуля" из парка Шевченко, уже отбыла в аэропорт "Борисполь". Ситуация на основных спортивных локациях была контролируемая", - подчеркнул Крищенко.
Фото: npu.gov.ua
Напомним, что мадридский Реал третий год подряд выиграл Лигу чемпионов, одержав победу над "Ливерпулем" в сезоне-2017/18. Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу испанцев.
Ранее "Страна" сообщала, что улицы Киева опустели перед финалом Лиги Чемпионов.