Финал Лиги чемпионов прошел без серьезных нарушений.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

После футбольного матча полиция задержала всего 18 человек, которые спровоцировали драку с фанатами.

"На футбольном матче присутствовало около 50 тысяч граждан. Все прошло достаточно спокойно. Было два столкновения между болельщиками. Стюарды, а затем полицейские вывели правонарушителей, с которыми пообщались за пределами стадиона", - сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

Он отметил, что задержанных доставили в отделение полиции, где их действиям будет дана правовая оценка.

"По состоянию на 00:35 прошла полная эвакуация посетителей НСК "Олимпийский", а часть болельщиков, а это примерно до 5 тысяч фанов "Ливерпуля" из парка Шевченко, уже отбыла в аэропорт "Борисполь". Ситуация на основных спортивных локациях была контролируемая", - подчеркнул Крищенко.

Фото: npu.gov.ua

Напомним, что мадридский Реал третий год подряд выиграл Лигу чемпионов, одержав победу над "Ливерпулем" в сезоне-2017/18. Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу испанцев.

Ранее "Страна" сообщала, что улицы Киева опустели перед финалом Лиги Чемпионов.