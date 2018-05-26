Президент Украины Петр Порошенко в Киеве провел встречу с президентом УЕФА Александером Чефериным, на которой признался о сложной ситуации у себя дома по поводу предстоящей в столице Украины финальной дуэли Лиги чемпионов, где сойдутся Реал и Ливерпуль.

"Когда меня спрашивают, за кого я болею – "Реал" или "Ливерпуль", я говорю: я поддерживаю оба клуба. Мой сын Михаил, который в прошлом году играл за детскую команду "Динамо" Киев - страстный болельщик "Ливерпуля". У него все в цветах этого клуба. А вот моя дочь Евгения - четко "Реал". То есть мой дом - точно поддерживает оба клуба", сказал Порошенко.

"Петр Порошенко пригласил Александера Чеферина посетить в качестве посла доброй воли один из городов украинского Донбасса", - сообщила пресс-служба главы государства.

Порошенко также подчеркнул, что следующей целью для Украины является проведение матча Суперкубка УЕФА или финала Лиги Европы.

Финальный матч Лиги Чемпионов 2018 между английским "Ливерпулем" и испанским "Реалом" пройдёт на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский" в Киеве 26 мая.

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