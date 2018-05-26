Сегодня, 26 мая, в Киеве проверили пять станций метрополитена, насчет которых были сообщения "о заминировании".

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.

"Станции проверены и открыты для пассажиров, в ходе проверки взрывоопасных материалов не обнаружено", - сказано в сообщении метрополитена.

Фото: facebook.com/kyivmetro

Напомним, анонимные звонки о "минировании" ранее поступили касательно станций "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Арсенальная" и "Героев Днепра".

Полицейские провели эвакуацию пассажиров, персонала подземки и тщательно осмотрели территорию станций.

Финал Лиги чемпионов состоится сегодня на столичном НСК "Олимпийский". Начало матча в 21:45.

Как сообщала "Страна", прямая трансляция встречи финалистов ЛЧ-2018 в столице начнется в 21:30 на общенациональном телеканале "Украина".