В Киеве пять станций метро открыли после звонков о минировании
Сегодня, 26 мая, в Киеве проверили пять станций метрополитена, насчет которых были сообщения "о заминировании".
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.
"Станции проверены и открыты для пассажиров, в ходе проверки взрывоопасных материалов не обнаружено", - сказано в сообщении метрополитена.
Фото: facebook.com/kyivmetro
Напомним, анонимные звонки о "минировании" ранее поступили касательно станций "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Арсенальная" и "Героев Днепра".
Полицейские провели эвакуацию пассажиров, персонала подземки и тщательно осмотрели территорию станций.
Финал Лиги чемпионов состоится сегодня на столичном НСК "Олимпийский". Начало матча в 21:45.
Как сообщала "Страна", прямая трансляция встречи финалистов ЛЧ-2018 в столице начнется в 21:30 на общенациональном телеканале "Украина".