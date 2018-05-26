В сети опубликовали видео, как оказывают первую помощь пострадавшему в Киеве.

Об этом в Facebook сообщает "Киев оперативный".

Сообщается, что в районе Борщаговки на улице Потапова, 1/5 порезали мужчину.

"Порезали то пьяного, то ли под наркотой человека с Соломенского района. Кровь останавливал прохожий парень. Помогали люди из дома. Возможно, тем самым спасли жизнь мужчине, поскольку была перерезана артерия", - сказано в сообщении.

Пострадавшего мужчину госпитализировали. Сейчас полиция устанавливает причины происшествия, проводится розыск нападавшего.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

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