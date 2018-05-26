В США суд отказался снять обвинения с бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта.

Об этом сообщает "ТАСС".

Так, в пятницу, 25 мая, Федеральный суд округа Колумбия отклонил Манафорта о снятии выдвинутых ранее спецпрокурором Робертом Мюллером обвинений в даче ложных показаний.



"Ходатайство ответчика отклонить", - отмечается в постановлении судьи Эми Джексон.

Однако отмечается, что Манафорт может снова обратиться с аналогичным ходатайством после судебного разбирательства.

В ходатайстве адвокаты Манафорта заявляли, что прокурор нарушил пятую поправку к конституции США, которая в частности запрещает дважды привлекать к уголовной ответственности за одно и то же преступление.

Ранее "Страна" сообщала, что Манафорт не знал, что из предвыборной программы Республиканской партии убрали пункт о военной помощи Украине.

Также Манафорт просит освободить его из-под ареста, чтобы похоронить тестя.