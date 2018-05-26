Представитель ОБСЕ по свободе медиа Арлем Дезир осудил внесение Киевом агентства "РИА Новости Украина" в санкционный список и заявил, что власти страны не должны применять подобные меры против иностранных средств массовой информации.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте международной организации.

"Иностранные медиа как таковые не должны попадать в санкционные списки", - заявил он.

Дезир подчеркнул, что обеспечение свободы слова представляет собой "основополагающее обязательство участников ОБСЕ". Любые ограничения работы медиа, обратил внимание представитель ОБСЕ, должны быть "пропорциональны". Кроме того, должны существовать надлежащие гарантии от злоупотребления контролем над средствами массовой информации.

В четверг стало известно, что международное информационное агентство "Россия сегодня" и агентство "РИА Новости Украина" попали в обновленный санкционный список Украины, который Совет национальной безопасности и обороны утвердил 2 мая текущего года.

Украинским провайдерам предписано заблокировать доступ к сайтам: россиясегодня.рф, sputniknews.com, ria.ru, rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru и rian.com.ua.

До этого, 15 мая, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали главного редактор агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского

Городской суд Херсона 17 мая арестовал Вышинского на два месяца по обвинению в госизмене, журналисту грозит до 15 лет тюрьмы. Более 40 сотрудников агентства вызваны на допрос в СБУ.