В субботу, 26 мая, Служба безопасности Украины вывела на охрану улиц Киева антитеррористический спецназ. Об этом в Facebook сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

"ЦСО "А" Службы безопасности Украины продолжает патрулировать футбольную столицу Европы", - сказано в сообщении.

Фото: facebook.com/giolena11

Напомним, что по сообщению британских СМИ, террористическая организация "ИГИЛ" грозила устроить теракт прямо в центре Киева во время финала Лиги чемпионов. Объектом атаки исламистов должны были стать болельщики "Реала" и "Ливерпуля".

Позже СБУ выяснила, что информация о готовящихся терактах от имени боевиков ИГИЛ во время финала Лиги Чемпионов в Киеве является фейком российской пропаганды.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция закрыла сразу пять станций метро в Киеве из-за звонка о минирован

Также опубликована карта, какие улицы в Киеве перекрыли из-за финала Лиги чемпионов.