Учитель из Одессы записал 473 видео урока по курсу физики, которые он опубликовал на Youtube.

Об этом сообщает AIN.UA.

Преподаватель Ришельевского лицея Павел Виктор создал полный углубленный курс физики для специализированных физико-математических школ.

Педагог в течение трех лет вел прямые трансляции на YouTube на своем канале "РЛ Физика". Курс уроков охватывает все темы углубленной программы 9-11 классов от "Механики" до "Физики ядра".

Кроме того представлены избранные темы для 7-8 классов.

Трансляции Виктора суммарно набрали более семь миллионов просмотров, на канал подписались почти 60 тысяч пользователей.

"Иногда дети в комментариях оставляют такие вопросы, над которыми нужно крепко подумать, прежде чем дать ответ. Это вдохновляет меня, потому что интересные осмысленные вопросы дают пищу для размышлений", — поделился педагог.

Ранее "Страна" сообщала, что физики объяснили, почему полоскание белья в чистой воде настолько эффективно.

Также в школах Украины астрономию, биологию, географию, экономику, физику и химию соберут в один предмет.