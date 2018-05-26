Полиция закрыла сразу пять станций метро в Киеве из-за звонка о минировании
Сегодня, 26 мая, в полицию поступили анонимные звонки о минировании столичных станций метро.
Об этом сообщает в Facebook КП "Киевский метрополитен".
Сейчас станции закрыты для пассажиров, проводится проверка.
"Поступили анонимные звонки о минировании станций - "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Арсенальная" и "Героев Днепра", - сказано в сообщении.
Фото: facebook.com/kyivmetro
По информации отдела коммуникации полиции Киева, в 13:20 на спецлинию 102 позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что на пяти станциях столичного метро произойдет взрыв.
На указанные станции срочно прибыли экипажи патрульной полиции, следственно-оперативные группы районов, специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатели и медики.
Полицейские проводят эвакуацию пассажиров, персонала подземки и тщательно осматривают территорию станций.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений управления полиции в метрополитене. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) УК Украины.
Напомним, финал Лиги чемпионов состоится столичном на НСК "Олимпийский". Начало матча о 21:45.
Прямая трансляция встречи финалистов ЛЧ-2018 в столице начнется в 21:30 на общенациональном телеканале "Украина". Также онлайн-трансляция в HD качестве будет на канале "Футбол 1".
Отметим, что "Страна" ведет онлайн-репортаж того, что происходит в Киеве перед финалом Лиги чемпионов.
Также опубликована карта, какие улицы в Киеве перекрыли из-за финала Лиги чемпионов.