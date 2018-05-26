Сегодня, 26 мая, пройдет финал ЛЧ-2018, где в матче сойдутся "Реал" - "Ливерпуль".

Матч начнется в 21:45 на НСК "Олимпийский". Многие фанаты будут искать билеты, чтобы попасть на стадион. Поэтому журналисты Sport Arena дали пару рекомендаций, как отличить настоящий билет от подделки.

Есть два основных признака настоящего билета:

1. Голограмма должна быть в виде зигзагов

2. В правом верхнем углу выбитый силуэт кубка Лиги чемпионов.

Вот снимок настоящего билета, откуда убрали некоторые атрибуты персональной идентификации.

Фото: sportarena.com

Отмечается, что нужно обращать внимание на цену билета. Часто на фейковых билетах первой категории может быть указана цена, как третьей категории. Напомним правильные цены:

1 категория - 450 евро

2 категория - 320 евро

3 категория - 160 евро

4 категория - 70 евро

Ранее "Страна" сообщала, что опубликована карта, какие улицы в Киеве перекрыли из-за финала Лиги чемпионов.

Также "Ливерпуль" вернет деньги фанатам, которые не долетели до финала Лиги чемпионов в Киеве.