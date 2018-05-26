Как отличить настоящий билет на финал Лиги чемпионов в Киеве от поддельного
Сегодня, 26 мая, пройдет финал ЛЧ-2018, где в матче сойдутся "Реал" - "Ливерпуль".
Матч начнется в 21:45 на НСК "Олимпийский". Многие фанаты будут искать билеты, чтобы попасть на стадион. Поэтому журналисты Sport Arena дали пару рекомендаций, как отличить настоящий билет от подделки.
Есть два основных признака настоящего билета:
1. Голограмма должна быть в виде зигзагов
2. В правом верхнем углу выбитый силуэт кубка Лиги чемпионов.
Вот снимок настоящего билета, откуда убрали некоторые атрибуты персональной идентификации.
Фото: sportarena.com
Отмечается, что нужно обращать внимание на цену билета. Часто на фейковых билетах первой категории может быть указана цена, как третьей категории. Напомним правильные цены:
- 1 категория - 450 евро
- 2 категория - 320 евро
- 3 категория - 160 евро
- 4 категория - 70 евро
Ранее "Страна" сообщала, что опубликована карта, какие улицы в Киеве перекрыли из-за финала Лиги чемпионов.
Также "Ливерпуль" вернет деньги фанатам, которые не долетели до финала Лиги чемпионов в Киеве.