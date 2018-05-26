Источники в одесской полиции озвучили "Стране" еще одну возможную версию драки экс-главы "Правого сектора" в Одессе Сергея Стерненко с двумя парнями, которая закончилась убийством одного из них.

Данная версия, по данным наших источников, вполне может стать доминирующей при расследовании, так как во многом перекликается с версией самого Стерненко о нападении на него.

Согласно этой версии, инцидент может быть напрямую связан с разборками между бывшими лидерами "Правого Сектора" в Одессе.



Сергей Стерненко (кличка "Берия") был руководителем одесского филиала "Правого Сектора" с 2014 по 2017 год. И весь первый год активно конфликтовал с начальником штаба одесского "Правого Сектора" Эдуардом Панченко по кличке "Москаль". Интересно, что до 2014 года "антагонист" Стерненко в ПС – Эдуард Панченко носил фамилию Москальчук. Этот персонаж восемь лет отслужил в милиции, до Майдана был активным членом пророссийской партии "Родина" одесского политика Игоря Маркова, и даже числился репортером отдела журналистских расследований газеты "Приморский бульвар".

Все это не помешало Панченко после Майдана стать активным правосеком и фактически возглавить "силовое" крыло одесского ПС. В 2016 году Эдуард Панченко был задержан – он избил девушку и выбросил ее из окна своей квартиры.



Впрочем, по информации источника "Страны", причиной конфликта Стерненко и Панченко была вовсе не идеология или сомнительное, как для правосека, прошлое Эдуарда Панченко.

"Стерненко и Панченко с самого начала начали рубиться из-за денег – спонсорских и благотворительных, которых в 2014 году много приходило в Правый Сектор. Но в итоге Стерненко победил и Панченко выгнали из ПС. Галстук затаил злобу. И когда Стерненко закрыли в 2015 году на несколько дней в СИЗО по подозрению в похищении человека, ему там устроили веселую жизнь", - говорит источник Страны в националистических кругах Одессы.

Выйдя из СИЗО под залог, Стерненко неоднократно собирал ПС во время заседаний суда по делу Панченко.



"В ответ Панченко, по версии, которая разрабатывается, и заказал избиение Стерненко", - сказал источник в полиции, добавив, что пока в ней много нестыковок, однако по ней уже якобы дал признательные показания выживший в резне Александр Исайкул.

"Эта версия политически удобна. Поэтому ее будут усиленно отрабатывают", - говорит источник.

При этом, по его словам, вне зависимости от того, имело ли место вообще нападение на Стерненко или нет, все показания свидетелей сходится на том, что экс-правосек уже после того как парни стали от него убегать, догнал одного из них и нанес, оказавшимся смертельным, удар ножом.

То есть, как уже писала "Страна", это в любом случае не было необходимой самообороной.