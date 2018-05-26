Полиция задержала осужденного, который ранее сбежал из исправительной колонии.

Об этом сообщает пресс-служба харьковской полиции.

На данное время время 43-летний осужденный возвращен в учреждение исполнения наказаний в поселке Солоницевка Харьковской области.

Напомним, что сообщение о побеге из колонии поступило в отдел полиции утром 25 мая.

На розыск преступника был ориентирован весь личный состав полиции Харьковской и соседних областей.

"В тот же день, около 20:50 оперативная группа из числа работников Дергачевской исправительной колонии задержала разыскиваемого на автовокзале в городе Житомир. В настоящее время мужчина возвращен в учреждение исполнения наказаний, с ним проводятся следственные действия", - сказано в сообщении.

В полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Теперь мужчине, осужденному в 2014 году к девяти годам лишения свободы, грозит увеличение срока заключения.

Фото: hk.npu.gov.ua

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