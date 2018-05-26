В Киеве из-за матча финала Лиги чемпионов перекроют движение на некоторых столичных улицах.

Об этом сказано на Twitter странице МВД.

Сообщается, что что ограничения и запрет на движение транспорта будут действовать на таких участках дорог столицы:

- ул. Крещатик (от ул. Архитектора Городецкого до ул. Богдана Хмельницкого), запрещение — с 12.05.2018 до 31.05.2018 круглосуточно;

- ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого к Бессарабской площади), запрещение — 25.05.2018 с 20:00 до 06:00 27.05.2018;

- ул. Архитектора Городецкого (от ул. Заньковецкой до ул. Крещатик), ограничения — с 12.05.2018 до 31.05.2018 круглосуточно, запрещение — 25.05.2018 с 20:00 до 06:00 27.05.2018;

- ул. Прорезная (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик), ограничение — с 12.05.2018 до 31.05.2018 круглосуточно;

- Бессарабская площадь, запрещение — 25.05.2018 с 20:00 до 06:00 27.05.2018;

- б-р Тараса Шевченко (от ул. Пушкинской до Бессарабской площади), ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик), ограничение — 25.05.2018 с 20:00 до 06:00 27.05.2018;

- ул. Владимирская (от ул. Льва Толстого до б-ра Тараса Шевченко), ул. Терещенковская (от б-ра Тараса Шевченко до ул. Льва Толстого), ул. Льва Толстого (от ул. Терещенкивской до площади Льва Толстого), площадь Льва Толстого, ул. Большая Васильковская (от Бессарабской площади до ул. Тверской), ул. Жилянская (от ул. Антоновича до ул. Шота Руставели), ул. Шота Руставели (от ул. Жилянской до ул. Бассейной) - запрещение — 25.05.2018 с 20:00 до 06:00 27.05.2018;

- ул. Большая Васильковская (от ул. Ковпака до ул. Тверской), ул. Василия Тютюнника (от ул. Евгения Коновальца до ул. Деловой), ул. Михаила Заднипровского (от б-ру Леси Украинки до ул. Евгения Коновальца), б-р Леси Украинки (от ул. Евгения Коновальца до ул. Новогоспитальной) - ограничение — 25.05.2018 с 20:00 до 06:00 27.05.2018;

- ул. Рогнединская (от ул. Большой Васильковской до ул. Эспланадной), ул. Эспланадная (от ул. Бассейной до ул. Саксаганского), ул. Саксаганского (от ул. Большой Васильковской до ул. Эспланадной), ул. Физкультуры (от ул. Антоновича до НСК “Олимпийский”), ул. Деловая (от ул. Антоновича до ул. Василия Тютюнника), ул. Ивана Федорова (от ул. Антоновича до ул. Василия Тютюнника) - запрещение — 25.05.2018 с 20:00 до 06:00 27.05.2018; ул. Владимиро-Лыбидская (от ул. Антоновича до ул. Большой Васильковской), ул. Немецкая (от ул. Антоновича до ул. Предславинской), ул. Тверская (от ул. Антоновича до ул. Большой Васильковской), ул. Предславинская (от ул. Тверской до ул. Ивана Федорова), запрещение — 25.05.2018 с 20:00 до 06:00 27.05.2018;

- ул. Евгения Коновальца (от ул. Михаила Заднипровского до ул. Предславинской), ограничение — 25.05.2018 с 20:00 до 06:00 27.05.2018;

- ул. Евгения Коновальца (от ул. Предславинской до ул. Большой Васильковской), б-р Леси Украинки (от ул. Госпитальной до ул. Новогоспитальной) - запрещение — 25.05.2018 с 20:00 до 06:00 27.05.2018;

- ул. Госпитальная (от б-ра Леси Украинки до Госпитального переулка), проул. Госпитальный (от ул. Госпитальной до проул. Лабораторного), проул. Лабораторный (от проул. Госпитального до ул. Василия Тютюнника), ул. Лабораторная (от ул. Василия Тютюнника до тупика), ул. Летняя (от проул. Лабораторного до ул. Евгения Коновальца) - ограничение — с 27.04.2018 до 10.06.2018 круглосуточно;

- ул. Богдана Хмельницкого (парная сторона от ул. Крещатик до ул. Пушкинской), ограничение — 3 23.05.2018 до 26.05.2018 круглосуточно;