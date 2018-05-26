Сегодня, 26 мая, на киевском НСК "Олимпийский" состоится финал Лиги чемпионов.

Прямая трансляция встречи финалистов ЛЧ-2018 в столице начнется в 21:30 на общенациональном телеканале "Украина". Также онлайн-трансляция в HD качестве будет на канале "Футбол 1".

Отметим, что "Страна" ведет онлайн-репортаж того, что происходит в Киеве перед финалом Лиги чемпионов.

Добавим, что в преддверии финала ЛЧ - 2018 в по улицам Киева массово гуляют болельщики английского Ливерпуля и испанского Реала. Но не обходится и без инцидентов.

Приехавшие в Киеве иностранные любители футбола предпочитают держаться группами, но собравшись вместе - с удовольствием распевают песни.

Ранее "Страна" сообщала, что главный тренер Ливерпуля Клопп рассказал, как будет играть против Реала в финале Лиги чемпионов.

Также специально для Лиги чемпионов в Киеве продлили работу музыкальных фонтанов до полуночи.