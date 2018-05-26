В Киеве на Крещатике прошел "Турнир чемпионов", в котором принимали участие легендарные футболисты.

Об этом сообщает "Депо".

По итогу игры команда друзей Андрея Шевченко - "Динамо" - победила сборную звезд Лиги чемпионов со счетом 5:1.

В свою очередь "Ливерпуль" уступил легендам мадридского "Реала" со счетом 3:9. В финале сошлись "Динамо" и "Реал", где команды сыграли вничью 3:3.

Отметим, что такие матчи УЕФА традиционно устраивает накануне главного футбольного противостояния.

Напомним, что финал Лиги чемпионов состоится сегодня, 26 мая, на киевском НСК "Олимпийский".

Ранее "Страна" сообщала, что футбольные болельщики заполнили улицы Киева перед финалом Лиги чемпионов.

Также специально для Лиги чемпионов в Киеве продлили работу музыкальных фонтанов до полуночи.