Архимандрит Украинской православной церкви (Московского патриархата), бывший руководитель отдела внешних церковных связей УПЦ (МП) Кирилл (Говорун) утверждает, что томос об автокефалии Украинской православной церкви уже написан, но процесс его рецепции (восприятия) другими Церквями может быть длительным.

Отметим, что Говорун считается неформальным руководителем "автокефальной" фракции в УПЦ, позиция которой не разделяется большинством епископата УПЦ.

"Я скажу … своего рода сенсацию: томос уже готов. Он уже написан. Я даже знаю, кто его писал - писал мой учитель в Афинском университете, где я учился. Это один из лучших канонистов в православном мире... И тексты, которые он пишет, канонические - они абсолютно совершенные. Поэтому я думаю, что томос будет прекрасным документом каноничности. К нему невозможно будет предъявить никаких претензий. Томос готов", - сказал архимандрит в эфире "5 канала".

Он уверяет, что Константинопольский патриархат задействует "определенную процедуру предоставления" этого томоса.

"Это давняя инициатива, истоки которой со времен Византийской империи. И на основе этой прерогативы, права Константинополя среди православных церквей, он будет давать эту автокефалию", - добавил священнослужитель.

Затем, по его словам, начнется процесс рецепции этой автокефалии со стороны других православных церквей.

"Сейчас согласия православных церквей не требуется. Оно не предвидится этой процедурой", - подчеркнул архимандрит Кирилл.

Вместе с тем, указал он, на втором этапе могут "быть проблемы, определенные проблемы рецепции".

"Это займет определенное время. Это может быть довольно длительное время... какие-то технические моменты рецепции остаются. Но главная проблема решена", - подытожил представитель УПЦ (МП).

Как сообщалось, 17 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко сообщил о своем намерении обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине, и призвал Верховную Раду в кратчайшие сроки поддержать его инициативу.

19 апреля народные депутаты поддержали обращение президента ко Вселенскому патриарху о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине.

25 мая Священный Синод УПЦ (МП) принял обращение к духовенству и верующим, в котором, в частности, сказано, что УПЦ (МП) до сих пор не получила от Константинопольского патриархата никаких официальных сообщений относительно начала обсуждения вопроса об автокефалии Церкви в Украине.

"Вместе с тем нам известно, что Поместные Православные Церкви мира также не получали из Константинополя официальных писем, касающихся данного вопроса", - говорится в документе.

В УПЦ (МП) - единственной канонической церкви в Украине, ранее обратились к Константинопольскому патриархату с просьбой не подписывать томос, так как это может усилить раскол в украинском православии. Также в Церкви выразили уверенность, что Константинополь не пойдет на предоставление автокефалии, так как это встретит противодействие у большинства православных церквей мира.