В Министерстве образования рассказали, когда в украинских школах должны пройти выпускные вечера.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В этом году выпускные состоятся 23 июня. Это первая суббота после окончания ВНО и объявления результатов тестирования.

При этом отмечается, что школы самостоятельно определяют сроки проведения государственной итоговой аттестации учеников 4-х и 9-х классов, "последних звонков" и выпускных вечеров.

Однако в министерстве рекомендованные две крайних даты - от 25 мая до 24 июня.

Отметим, что последний звонок для выпускников 2018 прошел традиционно в последнюю пятницу весны – 25 мая, а сессия ВНО началась 22 и 24 мая.

Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове абитуриентка начала рожать прямо во время написания ВНО.

Также на ВНО по украинскому языку и литературе не допустили 167 абитуриентов.