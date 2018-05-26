Украинские пограничники не пропустили в страну четырех ультрас минского "Торпедо" из Белоруссии.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"На Черниговщине на границе с Беларусью сотрудники Госпогранслужбы отказали в пропуске в Украину 4 гражданам России. Они планировали приехать в Киев, однако не смогли подтвердить цели пребывания в нашем государстве", - сказано в сообщении.

Пограничники сообщили, что россияне в возрасте от 21 до 28 лет пересекали границу в пункте пропуска "Новые Яриловичи" на автомобиле "Форд".

Всех четверых дополнительно проверили. В итоге мужчины не могли четко сообщить цель своего путешествия в Украину и не имели подтверждающих документов.

Было установлено, что россияне относятся к ультрас российского ФК "Торпедо" (г. Владимир) - именно так они указаны в релизе, в то время, как символика вся принадлежит минскому "Торпедо".

"В ходе совместного с представителями таможни осмотра в них была найдена символику с агрессивными элементами изображения фанатов - ультрас футбольного клуба", - отметили в Госпогранслужбе.

По результатам проверки гражданам России отказано в пропуске через государственную границу, их направили обратно.

Фото: dpsu.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что пограничники задержали в аэропорту "Борисполь" ливанца, которого разыскивала Испания.

Также пограничники рассказали, как не пускали в Украину беременную иранку и ее семью.