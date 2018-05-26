Английский "Ливерпуль" возместит стоимость билетов фанатам, которые не смогли прилететь в Киев на финал Лиги чемпионов из-за несогласованности между аэропортом Борисполь и компанией, которая организовывала поездку болельщиков.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футбольный клуб вернет деньги за билеты на финал Лиги чемпионов всем болельщикам, не попавшим на матч.

Сообщается, что средства будут возмещены порядка 650 несчастным фанатам в билетной кассе ливерпульского стадиона "Энфилд", а также по почте.

Болельщики, которые заказали билеты на рейсы ET8704 и ET8706, а также те, кто не смог улететь на перезаказанном рейсе ET8700 компании World Choice Sport, получат полное возмещение стоимости билетов.

Ранее болельщики испанского футбольного клуба "Реал" решили вернуть более 2200 билетов на финальный матч Лиги чемпионов. Основными причинами такого решения стали завышенные цены на жилье в Киеве, а также трудности с проездом.

Также "Страна" сообщала, что главный тренер Ливерпуля Клопп рассказал, как будет играть против Реала в финале Лиги чемпионов.