В полиции раскрыли детали расследования убийства бывшего десантника Ивана Кузнецова экс-главой одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко.

Сообщается, что полиция отдельно расследует факт оставления в беспомощном состоянии получившего ранение мужчину, который истек кровью. Это уголовная статья - неоказание помощи.

По данным источников "Страны" по ней к ответственности могут привлечь самого Стерненко и двух его соратников

"Скорая" сделала все, что могла, но было слишком поздно: к моменту ее приезда человек уже был три минуты как мертв, - говорит источник в полиции. - В тоже время, к Стерненко еще до приезда кареты "Скорой" срочно подъехали двое его соратников - Усатенко и некий Бейла. Кузнецов был еще жив. Но эти двое, вместо того, что бы оказывать помощь человеку, наступили на ногу раненому Кузнецову, якобы для того, что бы "е ворочался".

В результате экс-десантник, который страдал от болевого шока и кровопотери одновременно, скончался.

По мнению врачей, если бы на месте ему бы оказали первую помощь, то есть хотя бы перевязали и попытались закрыть повязкой кишки из вспоротого живота, то Кузнецов продержался бы еще 40 минут и был бы жив.

Ранее в полиции назвали основные версии происшествия с участием экс-главы местной ячейки Правого сектора Сергея Стерненко.

"Среди других версий - хулиганские мотивы, корыстные мотивы, бытовой конфликт или какие-то другие. Также будет рассматриваться и то, что нападение на гражданина Стерненко могло быть спланированным и заказным", - сообщили в полиции.

Ранее "Страна" сообщала, что нардеп Луценко похвалил националиста Стерненко за убийство десантника.