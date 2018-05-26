В субботу, 26 мая, в аэропорте "Борисполь" задержали мужчину из Ирана, который назвал себя террористом.

Об этом в Facebook сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Сегодня утром в Терминале Д аэропорта "Борисполь" во время посадки на рейс в Стокгольм один из пассажиров - гражданин Ирана заявил, что является террористом. Гражданин следовал транзитом из Тегерана. Лицо задержано группой реагирования отдела пограничной службы", - сказано в сообщении.

Пограничники осмотрели багаж пассажира с использованием служебной собаки, натренированной на выявление взрывчатки.

Сейчас информация о причастности данного гражданина к террористическим организациям проверяется. На месте работают оперативники.

Фото: facebook.com/oleh.slobodyan

Ранее "Страна" сообщала, что пограничники задержали в аэропорту "Борисполь" ливанца, которого разыскивала Испания.

Также пограничники рассказали, как не пускали в Украину беременную иранку и ее семью.