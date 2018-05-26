Несоблюдение НАТО обязательств перед Россией было ошибкой и породило обоснованное недоверие к Альянсу с российской стороны.

Об этом заявил в России президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает ТАСС.

"Думаю, что ошибка, совершавшаяся последние 20 лет, я скажу об этом открыто, состояла в том, что через НАТО мы не полностью выполнили обязательства, которые были приняты в определенный момент. Это вызвало законные опасения России. Мы не выстроили пространство доверия, которого Россия имела право ожидать, и это также подпитало опасения", - сказал Макрон.

Европа в недавнем прошлом могла обладать недостаточным суверенитетом. Этому, подчеркнул Макрон, он хочет положить конец, отстаивая идею многостороннего подхода в международной политике.

"Первые решения, которые я принимал, которые касались Франции и которые я отстаиваю на европейском уровне, направлены в эту сторону", - указал он.

Макрон также заявил, что "в плане обороны и коллективной безопасности всегда была очень сильная связь между частью Европы и Соединенными Штатами". Евросоюз, убежден французский президент, "не должен поворачиваться спиной к Соединенным Штатам в этом партнерстве".

Вместе с тем, добавил он, это не отменяет необходимости конструктивного взаимодействия между сторонами.

"В плане обороны и коллективной безопасности Европе, Франции и России предстоит выстраивать новую архитектуру, которая позволила бы двигаться вперед на основе полного доверия", - заключил Макрон.

Ранее "Страна" сообщала, что Путин и Макрон поговорили об Украине, а также о том, что Макрон обратился к Путину на "ты".