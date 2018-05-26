Экс-глава одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко рассказал детали нападения.

Об этом сообщает skrypin.ua.

Стерненко заявил, что нож, которым он убил одного из нападавших, был отобран у них.

"Мы (с девушкой – Ред.) шли домой и на подходе к дому нас встретили двое парней, они начали наносить мне удары, в том числе ножом, мне удалось его отобрать", - добавил он.

Стерненко рассказал, как отбивался от нападающих.

"Когда начали наносить удары, я пытался как-то обороняться. Увидел, что нападавшие начали убегать - один побежал в одну сторону, другой в другую, я пошел за одним из них. Он пробежал буквально метров 30-40, упал, держась за бок и сказал, что уже не будет нападать. Я вызвал скорую. Здесь же я увидел, что у меня с руки кровь брызжет", - подчеркнул экс-глава одесского "ПС".

Стерненко подчеркнул, что прибывшие врачи скорой помощи, констатировали смерть нападающего.

Во время самой трансляции с места событий Стерненко говорил, что нож принадлежит ему. Несогласованность в словах радикал теперь объясняет шоковым состоянием.

"Я даже не помню, что я говорил на стриме", - приводит слова Стерненко ТСН.

Сразу после нападения девушка Стерненко вызвала скорую, медики же сообщили в полицию. Правоохранители опоздали, потому что поехали по другому адресу, и винят прохожих и врачей, которые начали оказывать помощь Стерненко, а не умирающему.

Ранее "Страна" сообщала, что нападение на националиста Стерненко в Одессе расследуют по трем статьям.

Также Нардеп Луценко похвалил националиста Стерненко за убийство десантника.