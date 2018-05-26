В Киеве столичные власти не только изменили расписание работы метрополитена, но и увеличили время работы городских фонтанов.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"С 25 по 28 мая все фонтаны на Майдане Независимости будут работать с 9:00 до 24:00. "Большой" и "Малые" фонтаны в течение этого времени будут работать с музыкой", – сообщили в Киевсовете.

В КГГА добавили, что фонтанный комплекс в акватории Русановского канала будет работать в течение дня без перерывов. Светло-музыкальное представление продлится с 21:00 до 23:00 все четыре дня.

Ранее "Страна" сообщала, что киевлянам рассказали, почему нельзя купаться в фонтанах.

Также в Киеве вандалы вспенили фонтан на Контрактовой площади.