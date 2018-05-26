Сегодня Киев заполонили фанаты британского "Ливерпуля" и испанского "Реала". Вечером в городе начнется главное футбольное событие этого сезона - финал Лиги Чемпионов.

Матч между англичанами и испанцами начнется в 21:45 на "Олимпийском". А до этого времени по городу гуляют компании фанатов двух команд, которые прибыли в нашу столицу со всей Европы.

Для их охраны в центр Киева стянули 12 тысяч полицейских - это по сути дивизия. Тем более, что прецеденты с фанатскими разборками уже начались. А на днях терактом против болельщиков пригрозили исламисты из ИГИЛ.

"Страна" следит за событиями в центре Киева в этот знаковый для всего мира футбольный день.

10:11 В Сети уже начали показывать иностранцев, приехавших на матч.

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10:06 Накануне финала западные СМИ сообщали о трудностях, с которыми сталкивались болельщики "Ливерпуля" и "Реала", планируя поездку в Киев. "Страна" проанализировала эти публикации.

Там удивляются тому, как могли украинские отели и владельцы квартир отменить бронь, а потом выставить жилье на аренду снова - но уже в десятки раз дороже.

10:00 Фанаты начали массово гулять по Киеву еще вчера. В сети появилось много видео на эту тему. Болельщики ведут себя в целом прилично, ходят группами и с удовольствием фотографируются с киевлянами.