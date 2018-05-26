В Харькове поймали мужчину, который 7 лет скрывался после удара кассира в супермаркете
В Харькове полиция задержала мужчину, который скрывался от от органов досудебного расследования почти семь лет.
Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
"Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ НП в Харьковской области задержали 33-летнего разыскиваемого в арендованном домовладении в Харькове. Досудебное расследование продолжается", - сказано в сообщении.
Полицейские отметили, что в июле 2011 года мужчина, работавший охранником супермаркета, нанес ударил кулаком в лицо женщину-кассира того же заведения.
По данному факту было открыто уголовное производство по ч.3 ст.296 (хулиганство) и ч.1 ст.122 (умышленные средней тяжести телесные повреждения) УК Украины. 19 сентября 2011 года подозреваемый был объявлен в розыск.
Все это время, по данным полиции, он скрывался от следствия на территории России и Украины.
Фото: npu.gov.ua
Ранее "Страна" сообщала, что под Харьковом из колонии сбежал опасный рецидивист.
Также в Харькове задержали военных, которые продавали наркотики курсантам.