В Харькове полиция задержала мужчину, который скрывался от от органов досудебного расследования почти семь лет.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

"Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ НП в Харьковской области задержали 33-летнего разыскиваемого в арендованном домовладении в Харькове. Досудебное расследование продолжается", - сказано в сообщении.

Полицейские отметили, что в июле 2011 года мужчина, работавший охранником супермаркета, нанес ударил кулаком в лицо женщину-кассира того же заведения.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.3 ст.296 (хулиганство) и ч.1 ст.122 (умышленные средней тяжести телесные повреждения) УК Украины. 19 сентября 2011 года подозреваемый был объявлен в розыск.

Все это время, по данным полиции, он скрывался от следствия на территории России и Украины.

Фото: npu.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что под Харьковом из колонии сбежал опасный рецидивист.

Также в Харькове задержали военных, которые продавали наркотики курсантам.