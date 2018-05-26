Длинные выходные в Украине обещают быть солнечными и комфортными, но не обойдется и без дождей с грозами.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook, опубликовав погодную карту.

"27 мая - Троица, Зеленая неделя, 28 мая - общий выходной, ну, и 26 мая в Киеве - финал Лиги Чемпионов. Словом, особое внимание к погоде). Начнем по календарю", пишет синоптик.

26 мая погоду Украины будет определять антициклон. Поэтому и над Олимпийским в Киеве, и в большинстве наших областей ожидается сухая солнечная погода. Только на Западе вероятен дождь с грозой. Температура воздуха завтра снизится до дневных +20 +23 градуса, теплее будет в западных областях - + 24 + 27 градусов.

27 мая, на Зеленое воскресенье, погода существенно не изменится - без осадков, +23 +26 градусов.

28 мая также доминирование антициклона, повсюду сухо, +22 +26 градусов.

В Киеве завтра финал Лиги чемпионов пройдет по замечательной, для футбола, погоды - похолодает, днем ​​будет + 20 + 22 градуса, вечером, на время игры, + 15 + 18 градусов. Без осадков. Единственный нюанс субботы - порывистый северо-восточный ветер.

На Троицу в столице - без осадков, + 21 + 23 градуса. В понедельник - солнечно, сухо, +24 градуса.

Ранее "Страна" сообщала, что синоптик показала карту дождей над всей Украиной и Киевом, а также о том, что в Украине на Троицу обещают похолодание и дожди.