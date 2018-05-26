Украинские таможенники изъяли у иностранца коллекцию старинных перуанских монет 1831-1948 годов чеканки, которые он не задекларировал.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"Работниками Управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Киевской таможни ГФС зафиксирована попытка перемещения через таможенную границу Украины коллекции старинных монет", – сказано в сообщении.

Перуанец, который направлялся в Украину авиарейсом из Италии, вез с собой 15 монет 1831-1948 годов чеканки, преимущественно серебряных.

"На момент прохождения таможенного контроля надлежащим образом оформленной таможенной декларации гражданин не предоставлял, по поводу декларирования перемещаемых им предметов к инспекторам таможни", – отметили в ГФС.

Таможенниками составлен протокол о нарушении таможенных правил. Монеты изъяты до вынесения судом решения по делу.

Фото: sfs.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что киевские таможенники нашли в посылке из Гонконга 205 бриллиантов.

Также таможенники помогали ввозить в Украину контрабандные Porsche Cayenne.