В субботу, 26 мая, в Украине в основном будет теплая и солнечная погода.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Так в большинстве областей ожидается сухая солнечная погода. Лишь на Западе вероятен дождь с грозой.

Почти во всех регионах температура воздуха будет комфортной - от +20 до +23 градуса. Ночью температура упадет до +12+14.

Еще теплее будет в западных областях. Синоптики прогнозируют, что столбик термометра поднимется до +24 до +27 градусов.

В Киеве никаких осадков не ожидается. Температура будет +21+23, ночью +12+14.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что синоптик показала фото антициклона Свен, который изменит погоду в Украине.

Также синоптики рассказали, когда в Украине наступит пляжная погода.