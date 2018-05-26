Синоптики сообщили, какой будет погода в Украине в субботу
В субботу, 26 мая, в Украине в основном будет теплая и солнечная погода.
Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
Так в большинстве областей ожидается сухая солнечная погода. Лишь на Западе вероятен дождь с грозой.
Почти во всех регионах температура воздуха будет комфортной - от +20 до +23 градуса. Ночью температура упадет до +12+14.
Еще теплее будет в западных областях. Синоптики прогнозируют, что столбик термометра поднимется до +24 до +27 градусов.
В Киеве никаких осадков не ожидается. Температура будет +21+23, ночью +12+14.
Фото: meteo.gov.ua
Ранее "Страна" сообщала, что синоптик показала фото антициклона Свен, который изменит погоду в Украине.
Также синоптики рассказали, когда в Украине наступит пляжная погода.
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