Американская певица Ники Минаж утверждает, что встречается с известным репером Эминеном.

Об этом сообщает Flow.

Издание отмечает, что намедни артистка выпустила новый сингл с участием Минаж - песня YG "Big Bank", записанная совместно с 2 Chainz и Big Sean.

В своем куплете Минаж читает "Told 'em I met Slim Shady, bag the M. Once he go black, he'll be back again" ("Скажи им, я встретила Слима Шейди, пакуйте миллион. Как только он уйдёт во мрак, то снова вернётся").

Как известно, Slim Shady это сценическое альтер-эго Эминема. Данное заявление вызвало небывалый ажиотаж среди поклонников звезды. Одна из фанаток спросила прямо, встречается ли она с Эминемом. Минаж коротко ответила – "Да".

Фото: instagram.com/nickiminaj

