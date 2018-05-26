Из Украины в Польшу запускают еще один лоукостер.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Сообщается, что авиакомпания Bravo Airways открывает рейс "Херсон - Люблин (Польша)" с 15 июня.

"С 15 числа (июня) будет открыт новый маршрут на польский Люблин", - рассказал заместитель генерального директора авиакомпании Сергей Полищук.

По его словам, рейсы будут выполняться 3 раза в неделю (среда, пятница и суббота).

Продажа билетов на рейс уже открыта.

Стоимость билета в одну сторону составит 1,3 тысяч гривен.

Напомним, что новая украинская авиакомпания SkyUp с 19 мая запустит первый рейс по маршруту Киев – Анталия (Турция) - Киев, а с 25 мая рейсы начнет выполнять второй самолет.

Ранее "Страна" сообщала, что украинский лоукостер SkyUp назвал цену билета на внутренние рейсы.