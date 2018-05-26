В полиции рассказали основные версии происшествия с участием экс-главы местной ячейки Правого сектора Сергея Стерненко.

Об этом сообщил директор Департамента коммуникации Нацполиции Ярослав Тракало.

"Следователи тщательно изучают события вечера 24 мая, рассматривая все возможные версии. По делу назначен ряд экспертиз. Во время досудебного расследования следователи будут отрабатывать все без исключения версии - от бытового конфликта до спланированного заказного нападения", - сказано в сообщении.

Тракало добавил, что следствие обязательно учтет, что "этот инцидент с общественным активистом - уже не первый".

"Среди других версий - хулиганские мотивы, корыстные мотивы, бытовой конфликт или какие-то другие. Также будет рассматриваться и то, что нападение на гражданина Стерненко могло быть спланированным и заказным", - подчеркнул он.

Тракало сообщил, что следователи уже обратились в суд для получения постановления на проведение ряда экспертиз. В частности, речь идет о проведении дактилоскопического, молекулярно-генетического и других необходимых исследований. Кроме того, правоохранители установили личность погибшего, поскольку родственники узнали мужчину.

По словам Тракала, об окончательной версии можно будет говорить после исследования всех обстоятельств и хронологии этого события. Сейчас полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство), правоохранители опрашивают очевидцев происшествия.

Напомним, 24 мая в Одессе двое неизвестных совершили нападение на бывшего лидера одесской ячейки Правого сектора Сергея Стерненко во дворе его дома. Стерненко рассказал, что он оказал сопротивление, в результате чего один из нападавших был тяжело ранен. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция озвучила версии нападения на экс-лидера Правого сектора в Одессе.

Также человек, которого убил экс-лидер одесского Правого сектора, оказался военным из 25 АМБ.