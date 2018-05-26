Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, как правильно делать вакцинацию.

Об этом чиновник сообщила в Facebook.

Супрун отметила, что прививки делаются не только в детском возрасте.

По украинскому календарю профилактических прививок вакцину от дифтерии, коклюша и столбняка нужно делать каждые десять лет.

Супрун добавила, что эти вакцины есть в достаточном количестве в украинских медучреждениях и их можно сделать абсолютно бесплатно.

"Поэтому, если вы не помните, когда последний раз делали прививку - это еще одна возможность найти своего семейного врача. Врач будет вашим надежным ориентиром во всех вопросах, касающихся здоровья", - подчеркнула глава Минздрава.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Ранее "Страна" сообщала, что Ульяна Супрун объяснила украинцам, что опасны не сами антибиотики в мясе.

Также Супрун рассказала, как пить кофе без вреда для здоровья и фигуры.