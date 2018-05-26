Супрун объяснила украинцам, что прививки нужно делать взрослым и детям
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, как правильно делать вакцинацию.
Об этом чиновник сообщила в Facebook.
Супрун отметила, что прививки делаются не только в детском возрасте.
По украинскому календарю профилактических прививок вакцину от дифтерии, коклюша и столбняка нужно делать каждые десять лет.
Супрун добавила, что эти вакцины есть в достаточном количестве в украинских медучреждениях и их можно сделать абсолютно бесплатно.
"Поэтому, если вы не помните, когда последний раз делали прививку - это еще одна возможность найти своего семейного врача. Врач будет вашим надежным ориентиром во всех вопросах, касающихся здоровья", - подчеркнула глава Минздрава.
Фото: facebook.com/ulanasuprun
Ранее "Страна" сообщала, что Ульяна Супрун объяснила украинцам, что опасны не сами антибиотики в мясе.
Также Супрун рассказала, как пить кофе без вреда для здоровья и фигуры.