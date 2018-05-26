Во время оформления пассажиров рейса, прибывшего из Каира, в терминале Д аэропорта "Борисполь" пограничники обнаружили мужчину без гражданства - из Ливана 1985 г.р.

Он заявил, что следует на финал Лиги чемпионов УЕФА в Киев. Об этом сообщил в Facebook помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Но в отношении данного гражданина произошло срабатывание Базы данных Интерпола. Оказалось, что его разыскивают в Испании за подделку документов", - сообщил Слободян.

По его информации, данный гражданин был задержан и передан подразделению Национальной полиции Украины.

"Пограничники продолжают нести службу в усиленном варианте", - подчеркнул Слободян.

Фото: facebook.com/oleh.slobodyan

Как сообщала "Страна", в "Борисполе" потребовали, чтобы иностранные болельщики были без багажа.

Ограничения вызваны пиковыми нагрузками аэропорта, когда у базовой авиакомпании МАУ происходят утренний и вечерний разлеты.

Отметим, что в Борисполе намерены запустить терминал "F" в 2019 году.